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نائبة تطالب بموقف دولي ضد أردوغان

الحياة السياسية

النائبة هالة أبو السعد
النائبة هالة أبو السعد

حسن علام- متابعات

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أردوغان

الإخوان

مرسى

أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن تعليق رجب طيب أردوغان على وفاة محمد مرسى يوضح مدى ارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية خاصة أن هناك موقف دولى ضد الإرهاب، فأردوغان أصبح شخص إرهابى يحكم دولة إسلامية.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن أردوغان ضمن مجموعة إرهابية ينتمى لها، ولابد من موقف دولى من العالم للوقوف على تكاتف أردوغان مع الإرهابيين، فهو يعد ضمن مجموعة إرهابية لابد من اسبتعادها من أى حكم.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن تعليق أردوغان على الوضع الراهن بمصر وعلى حقوق الإنسان، ويزعم أنه سيسعى لتدويل القضية فعليه أولا أن ينظر لوضع تركيا وإهدار حقوق الإنسان فى تركيا والوضع الراهن لتركيا، مؤكدة ضرورة وجود وقفة دولية ضد أردوغان.

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