» "طوبة" تقتل مواطنًا بالدقهلية

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مشاجرة

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مصرع مواطن

لقى شخص مصرعه، إثر تعرضه للضرب بطوبة فى مشاجرة بين شخصين جيران بقرية جالية الأم التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسينى مأمور مركز الستامونى بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية جالية الام ووفاة شخص تصادف مروره.

وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث برئاسة الرائد محمد حماد لمكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة وقعت بين فايز. ع. 41 عامًا وجاره الهادى. ح. م. 55 عامًا بسبب خلافات جيرة وأثناء قذفهما بعضهما البعض بالحجارة  تصادف مرور إبراهيم فاضل 33 عاما الذى تلقى طوبة فى رأسه مما أدى إلى وفاته فى الحال.

تم نقل الجثمان، إلى مستشفى بلقاس وضبط طرفى المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3876 جنح مركز شرطة الستامونى لسنة 2019 وأخطرت النيابة.


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