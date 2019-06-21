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طالب بكلية تجارة يقتل جارته بعد سرقة 5 آلاف جنيه

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متابعات- مصطفى صابر

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طالب

الغربية

مقتل سيدة

سرقة 5 الاف جنية

تمكنت مباحث مديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، من ضبط طالب بكلية التجارة بعد قتله جارته بهدف سرقة 5 آلاف جنيه بمدينة المحلة الكبرى.

تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكري، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ للعميد مجدي عوض، مأمور مركز شرطة المحلة، بالعثور على جثة عجوز بقرية مبارك التابعة لذات الناحية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى وسمنود، والعقيد محمود الجيار، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى وسمنود، ومفتش مباحث المركز، والرائد عمر أبو بكر، رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى؛ حيث تبين من التحريات الأولية سرقة 5 آلاف جنيه ومقتل السيدة "م. أ" 68 عاما.

وبتكثيف الجهود، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارها "نور. م" 20 عاما، طالب بكلية تجارة جامعة طنطا، مقيم مساكن مبارك، كما تبين أنه يوم وقوع الجريمة جاء إلى منزلها بحجة شراء بعض الطلبات لها، وأثناء دخوله المنزل هاجمها وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعلى الفور تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال التحقيق وعرضه على النيابة العامة.


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