عامل يقتل جاره بسبب إسطوانة غاز

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متابعات- مصطفى صابر

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اسطوانة غاز

قتل جارة

أقدم عامل على قتل جاره بطعنة نافذة في الصدر بسكين آثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة المندرة قبلي شرقي الإسكندرية، بسبب اعتراض الأخير على أسعار اسطوانات البوتاجاز.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة المندرة قبلي، ووجود متوفي.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين كل من "ماهر.أ" 32 عاما، عامل، وجاره "إبراهيم.ع" 55 عاما، مدرس.

وكشفت التحقيقات قيام المدرس بتقديم شكوى ضد العامل لاتجاره في اسطوانات البوتاجاز وبيعها بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار الرسمية المحددة من الدولة.

وسدد العامل خلال المشاجرة طعنة نافذة بالصدر لجاره باستخدام "سكين"، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى مستشفى شرق المدينة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شرق المدينة.

وأمرت النيابة العامة بحبس العامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث واستدعاء شهود العيان.


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