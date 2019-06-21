حملة إخوانية للدعاء لمقاطعة المنتخب

21 يونيو 2019 - 06:35 م

استمرارا لمسلسل كره جماعة الإخوان المسلمين لمصر، تمنى عدد كبير من أعضاء الجماعة خسارة المنتخب المصري لبطولة الأمم الأفريقية والتي من المقرر أن تنطلق فعاليتها مساء اليوم.

وانتشرت دعوات من جماعة الإخوان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمقاطعة البطوبة وتشجيع المنتخبات المنافسة لمصر.

أحمد عبد الباسط، أحد القيادات الإخوانية في الخارج تمنى فشل المنتخب المصري في منافسات البطولة الحالية.

وقال القيادي الإخواني: "لدى شعور بالقرف والاشمئزاز من لاعبي المنتخب والبطولة والتنظيم والإدارة ومنافقي اتحاد الكورة ونفسي يفشلوا كلهم بالرغم من حبي الرهيب لمصر كبلد وكمنتخب كروي قديماً".

وأضاف: "لدي بصيص من الأمل أن يقوم بعض الجمهور في المباريات بفعل شيء وقتها سأكون في غاية السعادة".

من جانبه قال بلال حسني من أعضاء الجماعة": أجبرت ابنى اللى عنده 14 سنة وشغوف بالكورة أنه ينسى انه يشوف اى ماتش وفهمته ان دول ميستهلوش اننا نشجعهم اصلا".

فيما كتب محمد المرشدي من شباب الجماعة :" أتمنى هزيمة المنتخب المصرى شر هزيمة".

وتنظم مصر البطولة الـ32 لكأس الأمم الأفريقية مع أمال عريضة لفوز المنتخب بالبطولة والتي تبدأ فعالياتها اليوم الجمعة.