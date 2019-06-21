» «فضل» و«مجاهد» يتفقدان ملعب القاهرة الدولي

21 يونيو 2019 - 06:53 م

تفقد الثنائي محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وأحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، ملعب القاهرة قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح كان 2019.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا نظيره الزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وبدأت الجماهير المصرية التوافد على إستاد القاهرة الدولى بأعداد غفيرة، لحضور مباراة منتخبنا الوطني أمام زيمبابوى في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية في نسختها رقم 32، ومؤازرة منتخب بلادها أمام محاربي زيمبابوي.

وجاء أغلب الحضور من الشباب والبنات والعائلات الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم، وسط أجواء احتفالية كبيرة، وتنظيم رائع لدخول الجماهير تحت إشراف رجال الشرطة.