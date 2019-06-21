إسرائيل تساند المنتخب المصرى في البطولة الإفريقية

مصطفى صابر
أعلنت إسرئيل دعمها للمنتخب المصري خلال مباراته التي تقام بعد قليل مع زيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.
وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في القاهرة :"تتمنى سفارة دولة إسرائيل في مصر التوفيق اليوم في مسابقة الأمم الإفريقية 2019".
واضافت :"تستضيف مصر النسخة 32 من كأس الأمم الإفريقية – وكان قد فاز الفراعنة بالمسابقة سابقاً 7 مرات وهو المنتخب الأكثر تتويجاً بين الدول الإفريقية.،مع تمنياتنا للفراعنة بتحقيق اللقب الثامن لهم وحظ سعيد لكل المُشاركين".
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