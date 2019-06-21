  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:58 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر لمباراة مصر وزيمبابوى بافتتاح امم افريقيا

وزير الأوقاف

المساجد لـ"الله" أم لـ"تقليب" الجيوب

الافتاء

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط

أرشيفية

تحركات برلمانية لزيادة معاش الأطباء لـ3 آلاف جنيه

طلاق

«أنت طالق».. كلمة تدمر ملايين الأسر

أرشيفية

لهذا السبب.. «الإجراءات الجنائية» مؤجل لدور الانعقاد القادم

غزة

ارتفاع مصابي التظاهرات في فلسطين لـ79 شخصًا

تعذيب

تفاصيل 96 ساعة "تعذيب بشع" بعد ممارسة الجنس مع الضحية

السعودية

السعودية ترد على تحذيرات أمريكية

السيسي

السيسي يصل استاد القاهرة ويعلن افتتاح بطولة أمم افريقيا

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية في مصر

آخر الأخبار

بالفيديو.. إهمال السكك الحديدة.. مسلسل انتهاك مستمر
بالفيديو.. إهمال السكك الحديدة.. مسلسل انتهاك مستمر

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

بالمواعيد والأسعار.. أرقام القطارات المخصصة لبطولة الأمم

#

تأخير 4 خطوط قطارات اليوم

#

إغلاق جميع محطات القطار في إسرائيل.. لهذا السبب

#

عمرو أديب: "هؤلاء قنابل موقوتة فى السكة الحديد"

 أعلن النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية ألكساندر مشارين، أن الهيئة الروسية تدرس إمكانية المشاركة في مشروع تحديث السكك الحديدية المصرية.

وأوضح المسؤول الروسي خلال مؤتمر روسيا وإفريقيا أن السكك الحديدية الروسية (RZD ) تدرس إمكانية المشاركة في مشروع لتحديث سكة حديد القاهرة-الإسكندرية.

وأعلن في مصر في وقت سابق، أن الدولة تنفذ برنامج لتحديث شبكة السكك الحديدية، ويتجاوز إجمالي طول السكك الحديدية في البلاد 5000 كم.

وتعتبر السكك الحديدية الروسية، اليوم من أكبر شبكات السكك في العالم، ويبلغ طولها الإجمالي 85 ألفا و500 كيلومتر، يعمل نصفها بالكهرباء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية في مصر
» ضبط إمام مسجد يمارس الجنس مع زوجة جاره
» «إيتو»: أتمنى تأهل مصر والكاميرون إلى نهائي «كان 2019»
» خادمة فلبينية تسرق 5 كيلو ذهب من شقة راقصة مشهورة
» إسرائيل تساند المنتخب المصرى في البطولة الإفريقية
» بتر ساق مسن سقط من أحد القطارات بكفر الدوار
» رسالة مهمة من ليفربول لـ "صلاح"
» بائع أنابيب ينهي حياة مُعلم لاعتراضه علي السعر
» «الكاميرون» ينهي إضرابه ويخوض كان 2019
» السعودية ترد على تحذيرات أمريكية
» حريق يلتهم محلاً تجاريًا بالغربية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي