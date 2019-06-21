حمروش : قانون تنظيم الفتوى سيناقش خلال أيام

21 يونيو 2019 - 09:11 م

قال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة ، والذى وافقت عليه اللجنة من قبل ، سيناقش خلال الجلسات المقبلة فى البرلمان ، وذلك بعد مطالبات عديدة من اللجنة بالإسراع فى مناقشة القانن لما يمثله من أهمية كبرى لمواجهة فتاوى التطرف والإرهاب فى المجتمع .

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان ، فى تصريح له، أن هذا القانون سيحافظ على المجتمع من فتاوى الجماعة، وخاصة العقوبات الصادرة يه ستمنع أى محاولات للمخالفين بإصدار الفتاوى المضللة من وقت لآخر، لافتا أن إصدار الفتوى سيكون قاصر فقط على الجهات الصادرة فى القانون وهى دار الإفتاء والأزهر ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف .