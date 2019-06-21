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الجيش الإسرائيلي يُصيب 79 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي غزة

عرب وعالم

الجيش الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 79 متظاهرًا، بجراح مختلفة، من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.
وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه: " أصيب 79 مواطنًا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع".
ولم توضح الوزارة، في بيانها طبيعة الإصابات.
وفي بيان سابق، قالت الوزارة، إن مسعفًا أصيب برصاص مطاطي، خلال أداء عمله، شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

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