المكسيك تنشر 6 آلاف الجنود على الحدود مع الولايات المتحدة

21 يونيو 2019 - 10:50 م

قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، الجمعة، إن بلاده أكملت نشر نحو 6 آلاف من أفراد الحرس الوطني، للمساعدة في التحكم بتدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة.



وأضاف إبرارد، في مؤتمر صحفي، أن "هيئة الهجرة في المكسيك عينت 650 موظفا للمساعدة بالأساس في تنظيم عبور المهاجرين في الجنوب"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".



وشوهد أعضاء الحرس الوطني بشكل متقطع في ولايات الجنوب، وهم يدعمون مسؤولي الهجرة عند نقاط التفتيش على الطرق السريعة، بحسب المصدر نفسه.



وتقول السلطات إن "الحرس سينشر في قطاع واسع من البلاد"، دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

