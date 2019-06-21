الجزائر.. انتخاب أمين عام جديد لأكبر نقابة عمالية

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انتخب، الجمعة، سليم لعباطشة، أمينا عاما جديدا للاتحاد العام للعمال، أكبر نقابة عمالية في الجزائر، خلفا لـ"عبد المجيد سيدي السعيد"، الذي ظل بمنصبه لـ22 عاما.
جاء ذلك خلال أشغال اليوم الأول من المؤتمر الوطني الاستثنائي للاتحاد، المنعقد بالجزائر العاصمة، تابعته الأناضول.
وحسب ما أفادت به مصادر من داخل النقابة للأناضول، فإن المؤتمر رشح 3 نقابيين لخلافة سيدي السعيد؛ وهم لعباطشة، وفرحات شابخ، وأحمد قطيش، وجميعهم مقربون من الأمين العام السابق للاتحاد.
لكن الاختيار وقع على تقديم مرشح واحد، وهو لعباطشة الذي حظي بتزكية 863 مندوبا، واعتراض اثنين وامتناع واحد (عدد المندوبين المشاركين في المؤتمر 866).
وفي وقت سابق، أعلن سيدي السعيد، انسحابه من منصبه الذي تقلده منذ 1997.
ومنذ عدة أشهر، واجه الأمين العام السابق للاتحاد احتجاجات متصاعدة لآلاف المعارضين له، تطالبه بالانسحاب من قيادة النقابة، باعتباره من رموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وأحد أكبر الداعمين له، لكنه واجههم بالصمت.
وسليم لعباطشة؛ قيادي في النقابة، كما أنه نائب سابق بالبرلمان عن حزب العمال (يساري) عن ولاية الجزائر العاصمة (2012-2017).
وفي 2015، استبعد لعباطشة من حزب العمال، بعد إعلانه حركة تمرد ضد الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، المحبوسة حاليا بالسجن العسكري بالبليدة جنوبي العاصمة، بتهمة "التآمر على الجيش".
ويعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة الأكبر في البلاد، ويقول مسؤولوها إنها تظم 2.3 مليون منخرط في مختلف القطاعات (إدارات حكومية شركات اقتصادية حكومية وخاصة وغيرها)، لكن نقابات مستقلة تقول أن عدد منخرطيه لا يتعدى 10 آلاف. -

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