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الجماهير تهتف لـ"أبو تريكة" في افتتاح أمم إفريقيا

الرياضة

تريكة
تريكة

المصريون ووكالات

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حرصت حشود من الجماهير في استاد القاهرة الدولي على الهتاف للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة خلال لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بين منتخبي الفراعنة وزيمبابوي.
وقامت الجماهير بالهتاف لـ"أبوتريكة" في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق
عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي المصري ومنتخب بلاده.
أشاد نجم الأهلى ومنتخب مصر محمد أبوتريكة بالحفل الأسطوري لافتتاح بطولة الأمم الأفريقية باستاد القاهرة قائلاً إن «مصر أبهرت العالم بحفل أسطوري وتنظيم غير مسبوق».
وأضاف خلال الاستوديو التحليلى على قناة «بي إن سبورتس»، أن «حفل الافتتاح يؤكد أننا أمام بطولة كبيرة على مستوى القارة الأفريقية ونتمنى التوفيق للمنتخب المصرى في مباراة الافتتاح وجميع مبارياته وكل المنتخبات المشاركة».
وأشار إلى أن «حفل الافتتاح خرج بصورة مبهرة تعبر عن حضارة مصر وأصالتها»، قائلاً إن «أغنية حفل الافتتاح (متجمعين) تعبر بصدق عن أن كرة القدم توحد الشعوب».
وتوّج أبوتريكة مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2006 و2008.

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