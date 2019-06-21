الجماهير تهتف لـ"أبو تريكة" في افتتاح أمم إفريقيا

حرصت حشود من الجماهير في استاد القاهرة الدولي على الهتاف للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة خلال لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بين منتخبي الفراعنة وزيمبابوي.

وقامت الجماهير بالهتاف لـ"أبوتريكة" في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق