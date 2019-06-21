تعليق ناري لـ"أديب" على حفل افتتاح كأس الأمم.. هذا ما قاله

علق الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019".



وقال "أديب"، "افتتاح مبهر.. مصر تقدم قوتها الناعمه من ثقافتها وتاريخها، بلد أقل ديكور عندها هرم ونيل".

وقال "أديب"، "افتتاح مبهر.. مصر تقدم قوتها الناعمه من ثقافتها وتاريخها، بلد أقل ديكور عندها هرم ونيل".