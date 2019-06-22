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تعليق ليفربول على مشاركة "صلاح" فى فوز مصر.

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ـ متابعات

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غرد نادي ليفربول الإنجليزي على على موقع تويتر فى أول تعليق له مشاركة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق مع المنتخب الوطني، فى افتتاح كان 2019 أمام زيمبابوي في اللقاء الذى انتهى للفراعنة بهدف دون رد.
قائلاً": "الملك المصري محمد صلاح يُشارك فى فوز مصر بنتيجة 1-0 على منتخب زيمبابوي فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية".
وحصد المنتخب الوطني أول 3 نقاط فى دور المجموعات عن المجموعة الأولى التى تضم بخلاف زيمبابوي كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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