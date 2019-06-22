» رسالة نارية من "إيتو" لـ"صلاح" بعد مباراة زيمبابوي

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محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

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قال النجم الكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة الأسبق، إن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول  سيدعم منتخب "الفراعنة" بقوة خاصة أن اللاعب حقق نجاحًا كبيرًا مع فريقه بعد الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان النجم المصري قاد فريقه ليفربول في الأول من الشهر الحالي للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، ليحقق الريدز لقبه الأوروبي السادس.
وأضاف إيتو في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت":"صلاح لاعب رائع، سيدعم منتخب بلاده بقوة في البطولة الأفريقية خاصة أنه حقق نجاحًا مع فريقه في الفترة الأخيرة".
ووجه نجم الكرة الكاميرونية رسالة للاعبي المنتخب المصري، قائلاً :"عليكم استغلال عاملي الأرض والجمهور، عليكم بذل أقصى جهد لتحقيق اللقب".
إيتو أشاد بالاتحاد المصري لكرة القدم والمنظمين عن البطولة، قائلاً :"ما حدث في 5 أشهر إنجازًا كبيرًا، التنظيم هائل وما تحقق في الأشهر الماضية عظيم بعد قرار كاف بإسناد المهمة لمصر بتنظيم البطولة الأفريقية".

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