» رسالة نارية من "إيتو" لـ"صلاح" بعد مباراة زيمبابوي

22 يونيو 2019 - 01:40 ص

قال النجم الكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة الأسبق، إن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول سيدعم منتخب "الفراعنة" بقوة خاصة أن اللاعب حقق نجاحًا كبيرًا مع فريقه بعد الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وكان النجم المصري قاد فريقه ليفربول في الأول من الشهر الحالي للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، ليحقق الريدز لقبه الأوروبي السادس.



وأضاف إيتو في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت":"صلاح لاعب رائع، سيدعم منتخب بلاده بقوة في البطولة الأفريقية خاصة أنه حقق نجاحًا مع فريقه في الفترة الأخيرة".



ووجه نجم الكرة الكاميرونية رسالة للاعبي المنتخب المصري، قائلاً :"عليكم استغلال عاملي الأرض والجمهور، عليكم بذل أقصى جهد لتحقيق اللقب".

