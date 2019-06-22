أديب يكشف مفاجأة عن مشكلة الصوت أثناء كلمة الرئيس

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - سر تأخر الصوت أثناء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح أمم أفريقيا.
وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : "دي مشكلة delay وهي مشكلة في صدى الصوت من الإذاعة الداخلية للاستاد".
وأضاف: "الصوت بياخد وقت عشان يوصل، وبدأت المشكلة نهاية كلمة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي".
وشدد أديب أنه خطأ تقني في الإذاعة الداخلية ولا يُنقص من الانبهار الشديد بحفل الافتتاح.
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