كوبر يفاجئ الجميع بإعلان رأيه في أداء مصر أمام زيمبابوي

22 يونيو 2019 - 06:07 ص

تفاجأ الجمهور المصري بمداخلة هاتفية لـ"هيكتور كوبر" - المدير الفني السابق لمنتخب مصر - مع برنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي على شاشة MBC مصر.



وعلق "كوبر" على أداء مصر أمام زيمبابوي قائلا: "أفضل الفترات التي أدى فيها المنتخب المصري كانت خلال الربع ساعة الأولى من المباراة .. لقد خلق فرص كثيرة .. توقعت أن يحرزوا العديد من الأهداف".



وأضاف: "بالنسبة لهدف تريزجيه جاء في وقت صعب .. وأتوقع تطور أداء منتخب مصر خلال المباريات المقبلة".



وعن رأيه في حفل الافتتاح قال: "حفل الافتتاح كان مبهرا ويليق بمصر".



