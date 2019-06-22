» سؤال محرج لشريهان من فنان شهير .. وهكذا ردت عليه

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شيريهان وصلاح عبدالله
شيريهان وصلاح عبدالله

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شريهان

تعرضت الفنانة شريهان لموقف محرج من زميلها الفنان صلاح عبدالله بعد أن سألها عن أسباب قيامها بإلغاء متابعته على موقع "تويتر".

وبدأت القصة حين توجه "عبدالله" لشريهان بسؤال قائلا: "لأنك غالية عندي قوي هسألك لغيتي المتابعة ليه يا شيري".

وعلقت شيريهان قائلة: ""لأنك غالي عندي أنا جدًا وأغلى عندي من غلاوتي أنا عندك وبكتير، وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني أنا وبرضه جداً هرد عليك بمنتهى الصراحة.. قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة السوشيال ميديا والحقيقة إني في طريقي لإغلاقها تماماً".

وأضافت شريهان: "كنت أحتاج لمتابعة ابنتي لؤلؤة لأنها بعيدة عني وتدرس في إنجلترا. وكنت في منتهى الحرج من جميعكم لأنني أتابع كبار مبدعي قلبي أنا وفي جميع المجالات وليس فقط في الفن المصري والعربي.. وبالرغم من قراري هذا فأنا أتابع جميعكم بمنتهى الحب والتقدير والاحترام وللأبد. أنا بعتذر وسامحني"


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