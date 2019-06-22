» فنانة شهيرة تعتذر عن إساءتها لـ"الملائكة"

أحمد عادل شعبان
اعتذرت الفنانة ياسمين صبري بعد إساءتها للأطفال المصابين بمتلازمة "داون" والذين يلقبون بالملائكة بسبب براءتهم الشديدة .
البداية حين نشرت "ياسمين" صورة لنفسها وهي تقف على رأسها ، ليرد شقيقها الأصغر عليها قائلا إنه قام بهذه الحركة في طفولته ، لترد عليه قائلة: ""أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا أنت مصاب الآن متلازمة داون"
وأثارت "ياسمين" غضب متابعيها بسبب سخريتها من هؤلاء الأطفال لترد قائلة: "اعتذاري لكل من أسأت إليهم .. لم أقصد أي إساءة".
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