أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

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تراجع سعر صرف الدولار بالبنوك خلال التعاملات الصباحية بالبنوك حيث فقدت العملة الخضراء أمام الجنيه المصري أكثر من 90 قرشا خلال الفترة الماضية، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض معدل الاستيراد في السوق المحلي المصري.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية    16.69   16.79  

بنك الإسكندرية      16.65   16.75  

بنك مصر إيران التنمية         16.65   16.75  

بنك عودة 16.65   16.75  

بنك المشرق          16.65   16.75  

بنك الكويت الوطني NBK     16.65   16.75  

بنك الإستثمار العربي AIB     16.65   16.75  

بنك التنمية الصناعية           16.65   16.75  

البنك المصرى لتنمية الصادرات          16.65   16.75  

البنك المصرى الخليجى        16.65   16.75  

البنك الأهلى اليونانى            16.65   16.75  

بنك التعمير والإسكان           16.65   16.75  

بنك بلوم  16.65   16.75  

البنك العربي الأفريقي الدولى  16.65   16.75  

كريدى أجريكول    16.65   16.75  

بنك قناة السويس     16.65   16.75  

بنك البركة            16.65   16.75  

بنك مصر            16.65   16.75  

البنك الأهلي المصري          16.65   16.75  

اتش اس بى سى HSBC        16.65   16.75  

المصرف المتحد     16.64   16.74  

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)           16.64   16.74  

المصرف العربى الدولى        16.64   16.74  

البنك التجاري الدولي (CIB)   16.64   16.74  

البنك المركزى المصرى       16.63   16.75  


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