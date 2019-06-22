بالفيديو.. فنانة شهيرة تدافع عن المثليين

متابعات-علا خطاب
أكدت الفنانة السورية، ديما بياعة، أنها مع حقوق المثليين جنسيًا، مشيرة إلى أن "المثلي" يختار حياته الجنسية بعيدًا عن الناس فلماذا لا يتم تقبله.
وعن ذلك، قالت "ديما": مجتمعنا يتقبل رجلًا ثمانينيًا يتزوج من فتاة قاصر، ويتقبل امرأة عجوزًا تتزوج من شاب ثلاثيني.
وتابعت: كما يتقبل مجتمعنا رجلًا يضرب زوجته؛ لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة جنسية بدون الضرب، فهل المجتمع يقبل كل هؤلاء ويرفض المثليين جنسيًا.
وعن تقبل المثليين، أضافت "بياعة": "على الأقل المثلي اختار حياته الجنسية بعيدًا عنا جميعًا، ولا دخل لنا في هذا الشأن، فلماذا لا نتقبله إذًا؟".
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الفنانة السورية ديما بياعة تدافع عن حقوق المثليين جنسيًا، مشيرة إلى أن الدين يرفض العديد من الأشياء التي يقوم بها الجميع، ومع ذلك يتجاهل الناس هذا الرفض ويقومون بتلك الأفعال، بينما يرفضون حقوق المثليين جنسيًا.. ما تعليقك؟ . #إرم_نيوز #ديما_بياعة #مثلي #جنسي #سوريا #دين #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #فن #مشاهير #نجوم_الفن #Syria #gay #trend
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