الأهلي يعاود التدريب مجددًا بـ"التتش"

22 يونيو 2019 - 09:40 ص

يعود فريق الأهلي للتدريب مساء اليوم السبت، عقب فترة الراحة التى حصل عليها منذ مباراة الإسماعيلى التى أقيمت يوم 23 مايو الماضي في الدوري والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويتدرب الأهلي على ملعب التتش بدون لاعبيه الدوليين المُنضمين للمنتخب الأول، وهم الرباعي، مروان محسن ومحمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، حيث يشارك المنتخب في أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.

ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته اليومية، قبل السفر إلى إسبانيا أوائل يوليو المقبل لإقامة معسكر إعدادي بها استعداداً للموسم الجديد ومن قبل مباراتي المقاولون العرب والزمالك، في ختام بطولة الدوري يومي 26 و30 يوليو المقبل.