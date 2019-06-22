» يلقي زوجته من أعلى 300 متر.. حدثت معجزة

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ألقت الأجهزة الأمنية فى الصين القبض على رجل لاتهامه بمحاولة قتل زوجته خلال رحلة سياحية، عن طريق دفعها نحو هاوية أحد الأودية.

وذكرت الصحف التايلاندية، فإن الرجل الصينى حاول قتل زوجته الحامل بالشهر الثالث في متنزه، حتى يرث ثروتها التي تقدر بنحو 3.2 مليون دولار.

وأوضحت الشرطة أن يو شياو دونغ (33 عاماً) جرى اعتقاله، ويواجه تهمة محاولة قتل زوجته وانغ نانغ (32 عاما).

ويصل عمق الوادي الذي دفع منه يو زوجته إلى 34 مترا، لكن من حسن حظ المرأة أنها وقعت على طبقة سميكة من أغصان الشجر قبل أن تسقط على الأرض.

وأصيبت المرأة بجروح وكسور في العظام، لكن حملها لا يزال سليما وبحالة جيدة بحسب الأطباء.

وبعد "المعجزة"، أخبرت الزوجة الشرطة بأن شريكها قام بدفعها عمداً، فتمّ إصدار مذكرة اعتقال في حق الزوج الطماع.

وذكرت المرأة الناجية من الكارثة، أن زوجها دفعها لمسافة تقترب من 300 متر، واعتقد أن السلطات لن تشك في أمره إذا ماتت الزوجة بهذه الطريقة.


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