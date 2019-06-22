رعب في دولة عربية .. انتحار 7 أشخاص خلال أسبوعين

22 يونيو 2019 - 09:53 ص

ارتفع عدد حالات الانتحار فى مدينة سلطات المغربية إلى 7 حالات خلال أسبوعين، حيث أقدمت سيدة مغربية على تناول مادة سامة أنهت حياتها، وعثر على جثة شاب مشنوق بحبل داخل منزله بحبل، فيما تواصل المعنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.

ومؤخرًا انتحر شاب فى البروج شنقًا، في حين تناول شابان من دائرة ابن أحمد أقراصا سامة.

وعثر على شخص أربعيني جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في قبو منزل ببرشيد، ورمى الضحية الخامس بنفسه من الطابق الثالث في عاصمة أولاد حريز، إضافة إلى حالتي انتحار يوم الخميس في كل من دائرة البروج ومدينة سطات.