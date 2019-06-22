  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:54 ص
بحث متقدم
تركية وعيسي

تعليق مثير لـ إبراهيم عيسى على هتاف الجماهير لـ"تريكة"

ترامب

"ترامب" لـ الأمريكيين:"أنا رئيسكم إلى الأبد"

مقتىدى

الصدر يدعو لمنع السياسيين من الحج

عمرو أديب

"أديب": أجهشت بالبكاء 7 مرات بسبب هذا الأمر

تريكة

أول رد من "تريكة" على نداء الجماهير باستاد القاهرة

ساويرس

تعليق صادم من ساويرس على افتتاح البطولة الأفريقية

حبس شبكة دعارة يديرها حارس عقار وساقطة

ممارسات شاذة بين فتاتين بأحد المساجد والشرطة توضح الأمر

طماطم

أول رد من الصحة بشأن سرطنة الطماطم

توفيق عكاشة

"عكاشة": 8 أجهزة مخابرات تتابع برنامجي

كارلوس غضن

رسميًا.. إقالة إمبراطور نيسان من هذا المنصب

"عكاشة": 8 أجهزة مخابرات تتابع برنامجي

الحياة السياسية

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عكاشة: "أجهزة المخابرات في المنطقة بتسمع برنامجي"

#

ضبط 3 كيلو كوكايين داخل أجهزة لاب توب

#

"جابتلي صداع" تشعل الخلاف بين إعلامي ومخرج برنامجه

#

"عكاشة" يكشف المؤامرة الكبرى المدبرة للأزهر

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن برنامجه له ثقل في العالم، قائلاً: "أجهزة المخابرات في المنطقة بتسمع برنامجي، هناك 8 أجهزة مخابرات تتابعه.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، ، أن أبو بكر البغدادي اختفي مرة أخرى لحديثه عنه، معقبًا: "قلت كلمتين عن البغدادي اختفى تاني، خافوا أفسد الخطة".

وتابع، الإعلامي قائلاً: "في ناس بقولها بلاش استغلال وفاة محمد مرسي العياط، والهجوم على مصر، إحنا فاهمنكم كويس و الشعب المصري فاهمكم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "فيفا" يضع إيران في مأزق قبل كأس العالم
» إطلالة جديدة لرانيا يوسف أثناء تعليقها على أداء المنتخب
» نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
» استكمال محاكمة لاعب أسوان بتهمة الانضمام لداعش
» "السيسي": احنا أول من اخترع الكهرباء والعالم سرقنا
» الموريتانيون يختارون رئيسًا جديدًا من بين 6 مرشحين
» المعارضة السودانية تعلن موقفها من المبادرة الأفريقية
» المنتخب يواصل تدريباته استعدادًا لـ"الكونغو"
» يلقي زوجته من أعلى 300 متر.. حدثت معجزة
» اتهام جديد لترامب.. اغتصاب صحفية شهيرة داخل غرفة تغيير الملابس
» الأهلي يعاود التدريب مجددًا بـ"التتش"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي