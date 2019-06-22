"عكاشة": 8 أجهزة مخابرات تتابع برنامجي

22 يونيو 2019 - 10:01 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن برنامجه له ثقل في العالم، قائلاً: "أجهزة المخابرات في المنطقة بتسمع برنامجي، هناك 8 أجهزة مخابرات تتابعه.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، ، أن أبو بكر البغدادي اختفي مرة أخرى لحديثه عنه، معقبًا: "قلت كلمتين عن البغدادي اختفى تاني، خافوا أفسد الخطة".

وتابع، الإعلامي قائلاً: "في ناس بقولها بلاش استغلال وفاة محمد مرسي العياط، والهجوم على مصر، إحنا فاهمنكم كويس و الشعب المصري فاهمكم".