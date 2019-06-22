ممارسات شاذة بين فتاتين بأحد المساجد والشرطة توضح الأمر

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ألقت شرطة الفرقة السياحية بولاية الرباط المغربية القبض على 3 طلبة من بينهم فتاتان، بصدد تصوير مقاطع فيديو مشفوعة بتعليق صوتي يتضمن تبليغًا عن جرائم وهمية.

وذكرت الشرطة أن الطلبة بصدد تصوير مقاطع فيديو بساحة صومعة حسان بمدينة الرباط، تظهر فيها الفتاتان وهما تجلسان بالقرب من بعضهما البعض وفي خلفية الصورة يبدو المسجد، مع بعض الإيحاءات ذات الحمولة الجنسية، مرفوقة بتعليق صوتي يزعم، بشكل كاذب، أن الأمر يتعلق بممارسات شاذة بين الفتيات بأحد مساجد المغرب، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم فتح بحث في الموضوع مع الأشخاص الثلاثة الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.


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