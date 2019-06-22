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"السيسي": احنا أول من اخترع الكهرباء والعالم سرقنا

الحياة السياسية

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي

إيمان هاني

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أكد الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن" نابليون بونابرت" عندما جاء إلى مصر عام 1798 بالحملة الفرنسية، كان معه بالسفينة 167 عالمًا، وجلسوا 3 سنوات بمصر، وخرجوا منها بمعلومات لا حدود لها.

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه عبر قناة "مصر الأولى"، أنه اكتشف في كتاب قرأه أن من ضمن العلماء الذي كانوا مع نابليون عالم اسمه "فولتا" الذي اخترع أول بطارية كهربائية، عقب ذهابه لمعبد "دندرة" الموجود بجنوب مصر، ويوجد بداخله

مصباح كهربائي في حجم إنسان وقاعدته مثل زهرة اللوتس يخرج منها "سلكتين" متصلين ببطارية.

وتابع  الباحث في علم المصريات، بأن فولتا أخذ هذه البطارية، ليعلن أثناء عودته أنه اكتشف سر البطارية، لافتَا إلى أن العالم بأسره سرق فكرة الكهرباء من المصريين القدماء، وبعد ذلك قام نابليون بتكريم العالم وإعطائه ميدالية ذهبية مكافأة له على اختراعه

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