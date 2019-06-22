» "فيفا" يضع إيران في مأزق قبل كأس العالم

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منحت فيفا إيران مُهلة أخيرة للسماح للنساء بدخول الملاعب، حيث أعطى غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة الاتحاد الإيراني، مهلة حتى 15 يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة للنساء بدخول نهائيات كأس العالم 2022.

وقال رئيس فيفا في بيان له: "في الوقت الذي ندرك فيه التحديات والحساسيات الثقافية، علينا ببساطة أن نواصل التقدم في هذا الاتجاه ".

وتابع: "سأكون ممتنًا إذا أبلغتم فيفا، في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد لا يتخطى 15 يوليو 2019، بالخطوات الملموسة التي يتخذها الاتحاد الإيراني لكرة القدم والسلطات الإيرانية من أجل ضمان السماح للنساء الإيرانيات والأجنبيات بشراء التذاكر وحضور مباريات التصفيات.


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