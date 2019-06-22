تعليق مثير لـ إبراهيم عيسى على هتاف الجماهير لـ"تريكة"

22 يونيو 2019 - 10:42 ص

دخل الروائي والصحفي إبراهيم عيسي على خط الهتافات التي هتفتها الجماهير المصرية للنجم محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 أثناء مباراة المنتخب المصري بالأمس.

وقال "عيسي" على حسابه بـ"تويتر": "الهتاف الحار لأبو تريكة كان هتافًا لنجم يحبه الجمهور ويضعه في منزلة خاصة ويتعاطف معه وينحاز إليه لكنه لم يكن أبدًا هتافًا لجماعة أو تيار.

وتابع عيسي: "لا تسيئوا لهذا التصرف النبيل بتوصيفه وتوظيفه سياسيًا.. وبالمناسبة افتتاح البطولة الأفريقية كان رائعًا".

وتفاعل رواد "تويتر" حول تغريده "عيسي" حيث قال محمد البنا: " تلك سقطة منك يا استاذ إبراهيم .. مع إحترامى لك"

وأضاف آخر: " الهتاف لأبوتريكة من مجموعة تستغل الكرة لأغراض سياسية"

وعلق آخر قوله: " هذه هى المشكلة كثيرون ليس لهم فى السياسة ويعشقون الكورة بيحبوا أبو تريكة كلاعب ولكن هل العشق للاعب تحجب رؤيتي فى انتمائه لجماعة إرهابية؟"