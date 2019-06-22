  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
مصطفى بكري

مصطفى بكري: "سنسحقكم جميعا"

آل الشيخ

تدوينة مثيرة لتركي آل الشيخ : موعدنا أغسطس

امتحانات الثانوية العامة

أزمة قلبية وإغماءات في امتحانات الثانوية العامة

ارشيف

ضربة موجعة لـ"الفراعنة" قبل مواجهة الكونغو

دار القضاء العالى

بلاغ للنائب العام بسبب أزمة الصوت فى استاد القاهرة

نيمار

«نيمار»: لن أرتدي قميص "سان جيرمان" مرة أخرى

بريطانيا

تفاصيل مثيرة عن شجار بين "جونسون" وصديقته داخل شقته

تركية وعيسي

تعليق مثير لـ إبراهيم عيسى على هتاف الجماهير لـ"تريكة"

ترامب

"ترامب" لـ الأمريكيين:"أنا رئيسكم إلى الأبد"

مقتىدى

الصدر يدعو لمنع السياسيين من الحج

"ترامب" لـ الأمريكيين:"أنا رئيسكم إلى الأبد"

الصفحة الأخيرة

ترامب
ترامب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ابنة ترامب وحبيبها أصبحا أبوين لـ"قطة"

#

ترامب وزوجته يتوجهان إلى فلوريدا لهذا السبب الهام

#

مفاجأة.. منافس جديد لـ ترامب من الديمقراطيين

#

«ترامب» يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في بلاده

أثار فيديو للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم نشره عبر حسابه على "تويتر"، جدلاً واسعًا، حيث لمح "ترامب" في المقطع إلى احتمالية بقائه رئيسًا للأمريكان إلى "الأبد" .

وكان قد تصدر هذا الفيديو غلافاً لمجلة "تايم" في أكتوبر 2018 يجسد لافتات انتخابية تابعة للجمهوريين.

ويبدأ الفيديو بلافتة كتب عليها "ترمب 2028" ثم "ترمب 2032" وصولاً إلى "ترمب 2048".

وحينما تتركز الصورة على ترمب، يتسارع عداد السنوات بشكل كبير، وخلفه صورة الرئيس غارقاً بالتفكير، إلى أن تتوالى القرون والألفيات ويتوقف عداد الوقت على عبارة "ترمب إلى الأبد".

يُذكر أن الدستور الأميركي لا يسمح بانتخاب رئيس لأكثر من ولايتين مدة كل منهما 4 سنوات، وإذا أُعيد انتخابه في عام 2020، فالحد الأقصى لبقاء ترمب في البيت الأبيض سيكون يناير 2025.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية
» تفاصيل مثيرة.. هذا ما وجد على سرير مايكل جاكسون قبل وفاته
» مفاجأة جديدة من هواوى لمنافسيها
» المالية: لا تسويات باعتمادات «موازنية» فى 30 يونيو
» بلاغ للنائب العام بسبب أزمة الصوت فى استاد القاهرة
» الرئيس "السيسي" يستقبل رئيس دولة "موزمبيق"
» حقيقة إصابة مارادونا بالزهايمر
» على جمعة: سجدة يجوز أداؤها على السرير
» علم "الأمازيج" يثير ضجة في تظاهرات الجزائر
» انتحار فتاة فى الغربية.. السبب صادم
» خطأ إملائي فادح يعرض "ترامب" لموجة سخرية قاسية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي