» خطأ إملائي فادح يعرض "ترامب" لموجة سخرية قاسية

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إيمان هاني

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطأ إملائي فادح، عرضه لفيض من السخرية والانتقادات، أثناء كتابته تغريدة عن إيران صباح أمس الجمعة، بعد ساعات من تراجعه عن توجيه ضربة انتقامية ضدها.

وأوضح شرح ترامب سبب إلغائه ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردًا على إسقاط طهران طائرة تجسس أمريكية مسيّرة.

وكتب ترامب قائلاً: "كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون كان الرد 150، هذا الرد جاء من أحد الجنرالات".

وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون غير متناسب.

وحدث الخطأ الإملائي في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب، فبدلاً من أن يكتب (لوكد آند لودد) بمعنى "جاهزون للرد" كتب (كوكد آند لودد) بمعنى أن "الطعام جاهز" ما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما فيه الكفاية لرئيس يستعد لخوض غمار حرب طاحنة.


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