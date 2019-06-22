  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
مصطفى بكري

مصطفى بكري: "سنسحقكم جميعا"

آل الشيخ

تدوينة مثيرة لتركي آل الشيخ : موعدنا أغسطس

امتحانات الثانوية العامة

أزمة قلبية وإغماءات في امتحانات الثانوية العامة

ارشيف

ضربة موجعة لـ"الفراعنة" قبل مواجهة الكونغو

دار القضاء العالى

بلاغ للنائب العام بسبب أزمة الصوت فى استاد القاهرة

نيمار

«نيمار»: لن أرتدي قميص "سان جيرمان" مرة أخرى

بريطانيا

تفاصيل مثيرة عن شجار بين "جونسون" وصديقته داخل شقته

تركية وعيسي

تعليق مثير لـ إبراهيم عيسى على هتاف الجماهير لـ"تريكة"

ترامب

"ترامب" لـ الأمريكيين:"أنا رئيسكم إلى الأبد"

مقتىدى

الصدر يدعو لمنع السياسيين من الحج

حقيقة إصابة مارادونا بالزهايمر

الرياضة

مارادونا
مارادونا

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. حقيقة إصابة شيماء سيف بسرطان الثدي

#

حقيقة إصابة رجاء الجداوي بجلطة في المخ

#

حقيقة إصابة مؤمن زكريا المزمنة

#

كشف حقيقة إصابة "نوال السعداوي" بالعمى

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، حقيقة التقارير التي راجت مؤخرًا بشأن إصابته بمرض الزهايمر.

ونفى مارادونا البالغ من العمر 58 عامًا، صحة كل التقارير المتعلقة بإصابته بمرض الزهايمر، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام".

وقال مارادونا في الفيديو: "أكثر من يروجون لإشاعات مرضي بالزهايمر لا يعرفون عن هذا المرض أي شيء. أنا في صحة جيدة ولست مريضا بهذا المرض، كثير من الناس يريدون التسبب في الارتباك، لكنني لا أحب الخلط".

من جهته أكد ماتياس موريا، محامي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، أن مارادونا لم يخضع لأي فحوصات طبية لتشخيص مرض الزهايمر لديه.

وكان مارادونا قد تخلى عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك لظروف صحية ستضطره للخضوع لعمليتين، بحسب ما أعلن محاميه.

وكان مارادونا قد تسلم تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في أيلول/سبتمبر الماضي خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب. وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه الى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به الى الدرجة الأولى.

وعانى النجم الذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم (المكسيك 1986)، من مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.




View this post on Instagram

Muchachos, con las enfermedades no se jode...

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية
» تفاصيل مثيرة.. هذا ما وجد على سرير مايكل جاكسون قبل وفاته
» مفاجأة جديدة من هواوى لمنافسيها
» المالية: لا تسويات باعتمادات «موازنية» فى 30 يونيو
» بلاغ للنائب العام بسبب أزمة الصوت فى استاد القاهرة
» الرئيس "السيسي" يستقبل رئيس دولة "موزمبيق"
» حقيقة إصابة مارادونا بالزهايمر
» على جمعة: سجدة يجوز أداؤها على السرير
» علم "الأمازيج" يثير ضجة في تظاهرات الجزائر
» انتحار فتاة فى الغربية.. السبب صادم
» خطأ إملائي فادح يعرض "ترامب" لموجة سخرية قاسية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي