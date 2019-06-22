» الرئيس "السيسي" يستقبل رئيس دولة "موزمبيق"

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قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل، اليوم، بقصر الاتحادية فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق .

وأضاف "راضي" ومن المقرر أن يعقد السيسي وجاسينتو، جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك يستعرض فيه رئيسي البلدين نتائج المباحثات.

وكان قد افتتح الرئيس السيسي بطولة كأس أمم أفريقيا أمس قائلاً: "شعب مصر العظيم، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعًا، وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية في وطنه الثاني مصر، متمنيًا لكم جميعًا التوفيق على بركة الله، أعلن افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، البطولة الثانية والثلاثين لكرة القدم، شكرًا".


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