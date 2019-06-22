» تفاصيل مثيرة.. هذا ما وجد على سرير مايكل جاكسون قبل وفاته

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مايكل جاكسون
مايكل جاكسون

متابعات-علا خطاب

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كشف صحيفة "مترو" البريطانية، عن فيلم وثائقي جديد سيبث اليوم السبت على قناة "كويست ريد"، سيستعرض شهادات جديدة بشأن حياة مغني البوب العالمي، مايكل جاكسون، والظروف المحيطة بوفاته.

وتوفي مايكل جاكسون يوم 25 يونيو من عام 2009، عن عمر ناهز 51 عامًا، إثر جرعة زائدة قوية من مخدر بروبوفول.

وسيكشف المحققون أورلاندو مارتينيز ودان مايرز وسكوت سميث، خلال الفيلم الوثائقي، ما عثروا عليه داخل الغرفة التي توفي فيها جاكسون.

وقال "مارتينيز": "كانت هناك مذكرات وبعض الأوراق المرمية في كل أنحاء الغرفة، إلى جانب عبارات وشعارات مكتوبة على الأبواب.. كانت الغرفة صورة عن فوضى".

وتابع: "وجدنا جهاز كمبيوتر وأقراص مدمجة على السرير ودمية صغيرة تبدو حقيقية، إضافة إلى صور وإعلانات خاصة بالأطفال الصغار".

من جانبه، قال المحقق مايرز "في غضون 48 ساعة من التحقيق، بدا أن وفاة جاكسون مثيرة للشبهات، حيث كان هناك شيء ما أكثر من مجرد جرعة مخدرات زائدة".

هذا ويواجه نجم البوب اتهامات بشأن اعتداءات جنسية على أطفال صغار، الأمر الذي ينفيه محاميه وعائلته.


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