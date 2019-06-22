أزمة قلبية وإغماءات في امتحانات الثانوية العامة

22 يونيو 2019 - 11:34 ص

تعرض 3 طلاب فى الصف الثالث الثانوى للإغماء خلال تأديتهم لامتحان مادة الفيزياء، فيما أصيب معلم أثناء مراقبته للامتحانات بأزمة قلبية، ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأصيبت كل من: "هبة. ر" 16 عاما، بحالة إعياء وتشنجات، بمدرسة السيدة عائشة الثانوية بمدينة بني سويف، ونقلت لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج، كما أصيبت "مي. ع" 17 عاما، بحالة إغماء أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة علاء توفيق بمدرسة الواسطي، ونقلت لتلقي العلاج بمستشفى الواسطي المركزي.

كما أصيب طالب يدعى "محمد. ر" 18 عاما، بمغص كلوي، أثناء تأديته للامتحان بلجنة مدرسة الشهيد صفوت عبد الحليم ببني سويف، ونقل لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف العام، كما أصيبت معلم يدعى "حمدي. ع" 38 عاما، خلال مراقبته للامتحانات بأزمة قلبية داخل مدرسة الشهيد مينا عزت بمدينة بني سويف، ونقل لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف العام.