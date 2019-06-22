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تأجيل دعوى تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتهمين بالإرهاب لـ29 يوليو

قضايا وحوادث

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مجلس الدولة

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أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المدانيين فى قضايا الإرهاب إلى جلسة 29 يوليو للمذكرات الختامية.

أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة، قيدت برقم 36234 لسنة 73 قضائية، أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار يسرى الشيخ، طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بإرتكاب أعمال إرهابية.

وخلال مرافعته وصف طارق محمود، جماعة الإخوان الإرهابية ومن يناصرها من الإرهابيين بالورم الواجب استئصاله فورًا من المجتمع، قائلا إن مصر تواجه إرهابا أسود يريد إسقاطها وأنها تنوب عن العالم أجمع فى مكافحته، مضيفًا أن دماء الشهداء تناديكم أن تقتصوا من هؤلاء الخونة الإرهابيين الذين يريدون إسقاط مصر، قائلاً: ما الداعى لعدم تنفيذ أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد الخونة الإرهابيين، مطالبا بتنفيذها فورًا إنصافًا للقصاص العادل.

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