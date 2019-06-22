مصطفى بكري: "سنسحقكم جميعا"

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مصطفى بكري
مصطفى بكري

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أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر استعدت بصورة كبيرة للبطولة الأفريقية لتؤكد للعالم كله أنها آمنة وتمضي في طريق التنمية.

وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا: "كل الدعوات للمنتخب ولمصر أن تمضي وتتحول لدولة عظمى.

وواصل  الإعلامي مخاطبا الشعب المصري: "اتركوا من يريد أن ينبح فلينبح، ومن يريد أن يعوي فليعوي، نحن صامدون وسنسحقهم جميعا، كل من يحاول النيل من مصر سنسحقه".

وأوضح أن منتخب مصر سيفتتح فعاليات النسخة الـ32 من البطولة الأفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة.


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