تدوينة مثيرة لتركي آل الشيخ : موعدنا أغسطس

22 يونيو 2019 - 12:05 م

كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي عن أن موسم الرياض سيحمل عديدا من المفاجآت سيعلنها قريبا.

وكتب عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءا بسيطا مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريبا.



