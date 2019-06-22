أطفال داخل البرلمان بدولة عربية.. تعرف على السبب

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مجلس النواب

لبنان

ظهرت مجموعة كبيرة من الأطفال بإحدى قاعات مجلس النواب  اللبنانى، ما أثار ذلك جدلاً شديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب تداول الصور وبدى المشهد وكأنه إحدى المدرجات الجامعية.

وكان قد عقد عضو كتلة "الكتائب" الياس حنكش وتلاميذ مدرسة Saint Vincent de Paul Clémenceau لقاء في قاعة مجلس النواب.

وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر حنكش صورًا للقاء، موضحًا أنّه تم الحديث عن لبنان المستقبل والحلم الممكن تحقيقه، وأنّه أجاب على أسئلتهم المميزة رغم صغر سنهم.


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