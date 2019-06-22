بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم

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المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

إيمان هاني

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تصريح جديد من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، يهدف إلى المصلحة العامة.

وأضاف والي، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "أنا الوطن"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه لا مساس بالسكن، وأنهم يتحدثون عن الإيجار القديم غير السكني.

وتابع أنه لا تفضيل لمصلحة جهة على جهة، ولا محاباة لحساب جهة على جهة أخرى، ولا ظلم لجهة، موضحًا أن القانون هو ما يحكمهم في هذا الملف.

واستكمل حديثه: "مش هنعملكم قانون علي هواكم، مش بنطلع قانون على هوى الناس ،ولا لحساب فئة على فئة أخرى، بل نخرج قانونًا دستوريًا ويتم تطبيقه تطبيقًا عادلًا، مؤكدًا أنه لا علاقة بالإيجار القديم السكني في هذا القانون".


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