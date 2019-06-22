  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:18 م
بحث متقدم
الثانوية العامة

طلاب الثانوية: التاريخ صعب والفيزياء غير مباشرة

المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم

مجلس النواب اللبنانى

أطفال داخل البرلمان بدولة عربية.. تعرف على السبب

البشير

"البشير" يدلى باعترافات خطيرة عن قتل المتظاهرين

مصطفى بكري

مصطفى بكري: "سنسحقكم جميعا"

آل الشيخ

تدوينة مثيرة لتركي آل الشيخ : موعدنا أغسطس

امتحانات الثانوية العامة

أزمة قلبية وإغماءات في امتحانات الثانوية العامة

ارشيف

ضربة موجعة لـ"الفراعنة" قبل مواجهة الكونغو

دار القضاء العالى

بلاغ للنائب العام بسبب أزمة الصوت فى استاد القاهرة

نيمار

«نيمار»: لن أرتدي قميص "سان جيرمان" مرة أخرى

بالفيديو..

معلومة تنشر لأول مرة عن هجوم كمين سيناء الإرهابي

الحياة السياسية

هجوم كمين سيناء الإرهابي
هجوم كمين سيناء الإرهابي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

اعترافات تنشر لأول مرة بين "عكاشة" ومحمد مرسي

#

"خطة خداع وتمويه".. أسرار جديدة في تسليم عشماوي

#

«داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على كمين العريش

#

مفاجأة مدوية بواقعة اقتحام "السبكي" موقع صدى البلد

أكد  العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب في مصر، أن التنظيم الإرهابي الموجود في شمال سيناء أعلن مبايعته في 2015 لقيادات تنظيم داعش، معقبا: "القضاء النهائي على الإرهاب أقرب إلى الفرضية النظرية".

وأضاف "عكاشة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "العربية"، أنه منذ صدور التسجيل الأخير لأبو بكر البغدادي ارتكب على مستوى العالم ما لا يقل عن 100 عملية إرهابية، منوهًا بأن من نفذ عملية فجر يوم عيد الفطر بسيناء هم قادمين جدد، حيث اعتاد تنظيم داعش أن يدفع كل فترة ما بمجموعات جديدة عالية التدريب تدخل إلى شمال سيناء.

وتابع عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب في مصر، بأن مصر نجحت خلال الأعوام الماضية في حصر الإرهاب في سيناء، لافتًا إلى أن مصر شنت منذ أول 2018 أكبر عملية لتطهير سيناء، والتي أدت إلى انخفاض معدلات العمليات الإرهابية بشكل كبير .

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورة للمنتخب
» هيفاء وهبي تفضح فنانة شهيرة وتنشر محادثات لها
» دراسة تحذر من ساعات اليد
» "الإفتاء" تحسم الجدل حول الحلفان بـ"الكعبة والنبي"
» حقيقة إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية
» تفاصيل مثيرة.. هذا ما وجد على سرير مايكل جاكسون قبل وفاته
» مفاجأة جديدة من هواوى لمنافسيها
» المالية: لا تسويات باعتمادات «موازنية» فى 30 يونيو
» بلاغ للنائب العام بسبب أزمة الصوت فى استاد القاهرة
» الرئيس "السيسي" يستقبل رئيس دولة "موزمبيق"
» حقيقة إصابة مارادونا بالزهايمر

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي