شاهد.. فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن

قامت فتاة أمريكية باقتحام السفارة السعودية في واشنطن، إلا أن قوات الأمن تمكنت من إخراجها .

واقتحمت ناشطة أمريكية، السفارة السعودية في الولايات المتحدة، احتجاجا على ما اعتبرته انتهاكات حقوقية تقوم بها الرياض لحقوق الإنسان والحديث عن حرب اليمن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اقتحام ناشطة أمريكية في مجال حقوق الإنسان، فعالية نظمتها سفارة السعودية في واشنطن للحديث عن ما وصفتها بـ"انتهاكات المملكة".

وانتقدت الناشطة، ما وصفتها بـ"الحرب التي تشنها السعودية في اليمن"، وما نجم عن ذلك من "دمار في البنية التحتية وقتل للأطفال، فضلا عن اعتقال النشطاء في السعودية".

وفاجأت الشابة الأمريكية، الحضور في الفعالية بخطاب غير متوقع، فيما تدخلت الشرطة الأمريكية لإخراجها.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

‘This embassy is responsible for war crimes.’ — This protester was dragged out of the Saudi embassy in D.C. after crashing an event to call out human rights abuses pic.twitter.com/Rwn3gfmCe4