  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:35 م
بحث متقدم
نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

"كوشنر" يكشف ملامح جديدة عن "صفقة القرن"

عادر الجبير

فيديو.. الجبير يستمع لآخر كلمات خاشقجي

الكونغو وأوغندا

بث مباشر.. مباراة الكونغو وأوغندا

ترامب

ترامب يهدد بعقوبات جديدة على إيران

رياض محرز

"محرز" يرفض التعليق على مستوى صلاح

روضة السيدة

بدء تسكين روضة السيدة والانتهاء خلال شهر

أرشيفية

الأردن تكشف السبب وراء انفصال خط الربط الكهربائي المصري

سفارة السعودية في واشنطن العاصمة

شاهد.. فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن

الثانوية العامة

طلاب الثانوية: التاريخ صعب والفيزياء غير مباشرة

"محرز" يرفض التعليق على مستوى صلاح

الرياضة

رياض محرز
رياض محرز

وكالات

أخبار متعلقة
#

بث مباشر لمباراة مصر وزيمبابوى بافتتاح امم افريقيا

#

«صلاح» ضمن أغلى 100 رياضي في العالم

#

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة

#

الرئيس الأمريكي يهدد كوبا بحظر كامل وشامل

رفض رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري التعليق على مستوى محمد صلاح جناح منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال "محرز"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن تركيزه ينصب حاليًا على منتخب الجزائر فقط في البطولة، مؤكدًا أن مباراة فريقه أمام كينيا غدا الأحد، لن تكون سهلة، خاصة وأن المنتخب لم يسبق له اللعب أمام هذا المنافس.

وأشار محرز إلى أنهم كلاعبين شاهدوا تسجيلات لعدد من مبارياتهم للتعرف عليهم عن قرب، موضحا أن منتخب الجزائر سيركز علي كل اللاعبين في كينيا وليس لاعب واحد في الفريق.

وشدد المهاجم الجزائري، على أن قيادته للفريق تضع عليه مسئولية كبيرة جدا وتجعله مطالبا بمضاعفة جهده عن باقى زملائه ويتمنى أن يكون على قدر تلك المسئولية الكبيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عبورلاند" تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها
» بعثة تجارية برازيلية تبدأ زيارة مصر
» السبب الحقيقي لإقالة النائب العام في السودان
» مستقبل وطن:حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا "أسطوري" ويعكس ريادة مصرالقوية
» الكاميرون تخوض أول مران باستاد الإسماعيلية
» عامل يقتل صديقه بطلقات نارية بالدقهلية
» بـ 3 خطوات.. يمكنك العثور على هاتفك المسروق
» فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورة للمنتخب
» هيفاء وهبي تفضح فنانة شهيرة وتنشر محادثات لها
» دراسة تحذر من ساعات اليد
» "الإفتاء" تحسم الجدل حول الحلفان بـ"الكعبة والنبي"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي