نصار يعلن: بدء شراكة مصرية صينية لانتاج طراز جديد من سيارات MG بمصر

22 يونيو 2019 - 04:55 م

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على إجراء مفاوضات مباشرة مع كبريات شركات السيارات العالمية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة لها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا الإطار الي ان اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مؤخراً بين شركة SAIC واحدى شركات السيارات المصرية من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة MG في مصر جاء نتيجة للمفاوضات التي تبنتها الوزارة مع الشركة الصينية منذ شهر نوفمبر الماضي.

وقال ان الوزارة تسعى جاهدة للاستفادة من الطاقات الانتاجية غير المستغلة بمصانع السيارات والصناعات المغذية المتواجدة فى مصر بهدف تعظيم الاستفادة منها واعادة تشغيلها مرة أخرى بالشراكة مع شركات عالمية ، مؤكدا حرص الوزارة علي عدم الاعلان عن أي مفاوضات جارية مع الشركات العالمية إلا بعد التوصل الي نتائج ملموسة علي أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة SAIC الصينية لصناعة وتطوير السيارات والمالكة للعلامة التجارية MGبرئاسة السيد/شن هونج رئيس مجلس ادارة الشركة الصينية، حضر اللقاء السيد/ لطفى منصور والسيد/ عادل خضر والسيد/ انكوش ارورا ممثلى شركة المنصور للسيارات الي جانب المهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية.

ولفت الوزير الي حرص الوزارة علي رفع الاعباء الاضافية عن كاهل شركات التجميع ومنحها فرصاً مناسبة للاستثمار والانتاج في مصر وتمكينها من المنافسة محليا واقليميا وعالمياً، مشيرا الي ان الوزارة تعمل حالياً على دراسة خطة شاملة لتنمية صناعة السيارات وتوطينها بالسوق المصري لتصبح مصر احدي الدول المحورية المنتجة للسيارات باسواق منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا

وقال نصار ان الوزارة حريصة على استقطاب كبريات الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وتدشين صناعة سيارات وصناعات مغذية تفي باحتياجات السوق المصري من السيارات وقطع الغيار ويصدر الفائض للاسواق الخارجية، مشيراً الي ان السوق المصري يمثل محوراً تصديرياً وتسويقياً مهماً لاسواق قارات اوروبا وافريقيا واسواق الدول العربية ويمتلك فرصاً ضخمة للنفاذ لاسواق عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية بفضل شبكة الاتفاقيات الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم.

واضاف ان الحكومة المصرية حريصة على تشجيع انتاج وتصنيع السيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل صناعة السيارات في العالم، مشيرا الي ان توافر الطاقة الكهربائية في مصر ووجود فائض كبير يسمح بالتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يحقق اهداف اقتصادية وبيئية.

ولفت نصار إلى إمكانية التعاون بين شركات السيارات العالية وشركائها المصريين فى مجالات التصنيع والإنتاج بالسوق الإفريقى، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خظة شاملة للتعاون مع 12 دولة إفريقية تستهدف تعزيز التعاون التجارى والصناعى مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشار السيد/ شن هونح رئيس مجلس إدارة شركة SAIC الصينية الي حرص الشركة على التواجد بأسواق دول شمال افريقيا بإعتبارها أحد الأسواق المحورية في العالم، مشيراُ إلى أن الشركة أنتجت ما يقرب من 7 مليون سيارة وتسعى للتواجد وبقوة داخل السوق المصرى من خلال تجميع السيارة ماركة MG .

وأضاف أن السوق المصرى يمثل محوراً متميزا للنفاذ للأسواق الإفريقي، مشيراً ‘إلى حرص الشركة على تحقيق الاستفادة القصوى من شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمى والعالمى.

واوضح هونج انه جاري العمل حالياً على اطلاق الطراز الجديد حيث من المتوقع ان يبدأ الانتاج خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرا الي انه بموجب الاتفاق بين الشركتين المصرية والصينية تصبح شركة المنصور الموزع الحصري للعلامة الصينية MG بالسوق المصري