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لتعزيز التعاون التكنولوجي

مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات و"جونيبر نتوركس"

مال وأعمال

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

عصام الشربيني

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وقعت الشركة المصرية للاتصالات، مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس لتعزيز التعاون التكنولوجي الاستراتيجي وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان لها  إن الاتفاق يتضمن إتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، وإتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.
وأوضح البيان، أن المصرية للاتصالات تقوم بتحديث البنية التحتية لشبكتها لضم أحدث التكنولوجيا المقدمة من شركة جونيبر نتوركس والتي تشمل منصات التوجيه الدولية الخاصة بالجيل الخامس من سلسلة MX وسلسلة QFX لمراكز البيانات.

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