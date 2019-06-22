عزالعرب: نحتاج بيئة تشريعية ممكنة للتكنولوجيا الرقمية

22 يونيو 2019 - 05:16 م





أكد هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، ضرورة تعزيز ومواءمة بيئات وتشريعات ممكنة للتكنولوجيا الرقمية في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وأشار خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “European Development Days” الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بشكل سنوي كأكبر حدث للتنمية الاقتصادية والسياسية في أوروبا، إلى ضرورة تهيئة المناخ وتحقيق مرونة أكبر في السياسات، والأطر التنظيمية والإدارية لعمل ريادة الأعمال.

وقال عز العرب: “يجب أن نمكن بناء القدرات، بما في ذلك الحوار بين القطاعين العام والخاص، لدعم الحكومات الوطنية، المختصة بوضع استراتيجيات وقوانين لعمل المؤسسات الناشئة".

وأشار إلى أن قانون تطوير المؤسسات الناشئة بتونس يعد مثالا جيدا، وسيمكن ذلك الحكومات من استيعاب تأثير سياساتها المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز منح التمويل لرواد الأعمال.

وأضاف: نحتاج إلى تيسير أوجه الدمج المالي للبلدان الإفريقية والوصول إلى التمويل بالنسبة لكافة المؤسسات المالية الرقمية بمختلف أحجامها – تحديدًا للشرائح غير المستغلة وغير المقيدة بالقطاع المصرفي.