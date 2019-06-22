  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:10 م
بحث متقدم
منتخب نجيريا

بث مباشر.. مباراة نيجيريا وبورندي

عمر البشير

"البشير" يرد على قرار تسبب في عزله

عداد كهرباء

اشحن عشان تصلى

محمد حمدان دقلو

السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

جاريد كوشنر

"كوشنر" يكشف ملامح جديدة عن "صفقة القرن"

عادر الجبير

فيديو.. الجبير يستمع لآخر كلمات خاشقجي

ترامب

ترامب يهدد بعقوبات جديدة على إيران

رياض محرز

"محرز" يرفض التعليق على مستوى صلاح

الكونغو وأوغندا

بث مباشر.. مباراة الكونغو وأوغندا

السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

آخر الأخبار

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

وديًا.. الكاميرون يتعادل إيجابيًا مع مالي

#

حرق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

#

مبادرة مصرية للتوسط بين السودان والاتحاد الإفريقي

#

"المشاط" تعلن خبرًا سارًا للسياحة المصرية

قدم نائب المجلس العسكري السوداني الانتقالي الحاكم الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) الشكر لكل من السعودية ومصر والإمارات.

وحسب "العربية" السعودية قال الفريق حميدتي: "أشكر السعودية والإمارات حكومة وشعبا على ما قدمتاه للسودان".

وأضاف: "السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".

ومن ناحية أخرى قال حميدتي إن "قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعية"، مضيفًا: "نريد حكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في السودان".

وقال الفريق حميدتي إن البنية التحتية والخدمات في السودان من أولويات المجلس العسكري".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو بهدفين
» 5 سنوات حبس لصاحب ورشة أحذية بروض الفرج
» الحبس 3 سنوات ل3 عاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه فى المنوفية
» المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط
» تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالمرج
» إيران: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الأسبوع المقبل
» إصابة شخصين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف
» عبورلاند" تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها
» بعثة تجارية برازيلية تبدأ زيارة مصر
» مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات و"جونيبر نتوركس"
» عزالعرب: نحتاج بيئة تشريعية ممكنة للتكنولوجيا الرقمية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي