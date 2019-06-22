سامسونج تتحدى “أبل” بمنتجات ذكية جديدة

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تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة التي تنافس بها في سوق الآجهزة الإلكترونية، وبخاصة في قطاعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
ووفقا لما ذكره موقع PhoneArena، تستعد سامسونج للإعلان عن جهاز لوحي Tab S5 ينافس جهاز أبل آيباد برو خلال أغسطس المقبل، ومن المتوقع ألا تقتصر منافسة Tab S5 لأجهزة ايباد على الإمكانيات الفنية فقط، بل تمتد أيضا إلى السعر، حيث ينتظر آن يتم طرح  جهاز سامسونج بسعر يبدأ من 400 دولار.
وحسب تقرير PhoneArena، فإن الجهاز سيعمل بمعالج شركة كوالكوم Snapdragon 855 وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 64 جيجابايت وذاكرة عشوائية 6 أو 4 جيجابايت.
وأوضح التقرير أن الجهاز سيأتي بشاشة 10 إنش من نوع AMOLED ونظام تشغيل أندرويد Android 9.0 Pie، و4 مكبرات صوت من طراز AKG بالإضافة إلى بطارية سعتها 7040 ميللي أمبير.
 من جانب آخر، توقع موقع بيزنس إنسايدر أن تطلق شركة سامسونج هاتفها الجديد جالاكسي نوت 10 الذكي في غضون شهرين فقط، وذلك بعد انتشار بعض التسريبات المحيطة بخصائص الجهاز وموعد إطلاقه.
وتوقع الموقع أن يختلف الهاتف الجديد، من حيث التصميم، جزئيا عن الشكل المألوف لمجموعة Note، حيث يستعير في تصميمه عناصر من S10، ربما أهمها حواف الشاشة غير المحددة.
ومن المقرر أن يضاف إلى الهاتف كاميرا تصوير ذاتية من الأمام كما هو الحال في هاتف S10 لكنها ستوضع في وسط الشاشة بدلا من الجانب الأيمن.
وحتى الآن، تشير تقديرات أسعار Galaxy Note 10 إلى أنها لن تقل عن سعر طرح Galaxy Note 9، الذي بلغ 1000 دولار.

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