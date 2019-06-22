  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
البرازيل

بث مباشر.. مباراة البرازيل وبيرو

إثيوبيا

محاولة انقلاب في إثيوبيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

عداد كهرباء

اشحن عشان تصلى

وزارة الخارجية

رسميًا.. مصر تعلن المشاركة فى ورشة البحرين

عمر البشير

"البشير" يرد على قرار تسبب في عزله

نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

محمد حمدان دقلو

السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

عادر الجبير

فيديو.. الجبير يستمع لآخر كلمات خاشقجي

جاريد كوشنر

"كوشنر" يكشف ملامح جديدة عن "صفقة القرن"

انتظام في معكسر المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد

الرياضة

المقاولون العرب
المقاولون العرب

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"المقاصة" يقدم مديره الفني الجديد بمؤتمر صحفي

#

المقاولون العرب يستدرج "الداخلية" بالجبل الأخضر

#

عملية جراحية عاجلة للاعب المقاولون العرب

#

«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة

بدأ الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فترة إعداده للموسم الجديد بمقر النادي بالجبل الأخضر حيث انتظم اللاعبين باستثناء الدولي أحمد علي المتواجد مع منتخب مصر المشارك في كاس الأمم الأفريقية.
 
وحرص محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي على الحضور للنادي عقب عودته من السعودية وأداء مناسك العمرة وعقد جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس قبل انطلاق فترة الاعداد للحديث عن تفاصيل الاستعداد للموسم الجديد ومباراة الأهلي في ختام الموسم الحالي وتم أيضا مناقشة بعض الأسماء المرشحة للانضمام للفريق وشكل قائمة الموسم المقبل.
 
وحرص فتحي على الاجتماع باللاعبين بحضور الجهاز الفني وطالبهم بالجدية والتركيز خلال فترة الاعداد للبناء بشكل قوي للموسم المقبل .
 
ويبدأ الفريق بعمل قياسات بدنية وتدريبات لياقة بدنية خلال الاسبوع الاول حسب البرنامج الموضوع من جانب الجهاز الفني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الأردن يعلن مشاركته في ورشة البحرين حول صفقة القرن
» أوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو بهدفين
» 5 سنوات حبسًا لصاحب ورشة أحذية بروض الفرج
» انتظام في معكسر المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد
» الحبس 3 سنوات لـ3 عاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه في المنوفية
» المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط
» تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالمرج
» إيران: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الأسبوع المقبل
» إصابة شخصين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف
» "عبور لاند" تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها
» بعثة تجارية برازيلية تبدأ زيارة مصر

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي